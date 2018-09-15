Более 900 тысяч домов остались без света в США из-за шторма «Флоренс»

Чтобы провести эвакуацию как можно скорее, в США задействуют силы армии и национальной гвардии.

На Восточное побережье США обрушился тропический ураган «Флоренс». Тысячи домов оказались под водой, сотни тысяч — без света. К настоящему моменту известно, что 900 тысяч потребителей в США остаются без электричества.

Жертвами стихии стали пять человек. Самый сильный удар приходится на штат Северная Каролина, здесь за полдня выпало полметра осадков. Скорость ветра достигает 150 метров в секунду. Он срывает крыши домов и рвет провода.

На речном причале городка Нью-Берн на севере Восточного побережья затопило корабли и яхты.

В городе Вильмингтон, неподалеку от которого находится аэропорт Северной Каролины, погибли мать и ребенок — на них упало дерево.

От ураганного ветра поднимается уровень воды — в некоторых районах до трех метров. С крыш и чердаков затопленных домов эвакуируют людей.

Спасатели ждали ураган и предупреждали: в зоне риска полтора миллиона человек. Но заблаговременно свои дома покинули лишь единицы. Сейчас в регионе идет масштабная эвакуация, от стихии бежали 20 тысяч местных жителей. Их размещают в школах, больницах и приютах. Многим уже некуда возвращаться.

Чтобы провести эвакуацию как можно скорее, в США задействуют силы армии и национальной гвардии, а также добровольцев.