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Более 900 тысяч домов остались без света в США из-за шторма «Флоренс»
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Более 900 тысяч домов остались без света в США из-за шторма «Флоренс» 

ТК «Звезда» + ещё 42 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Чтобы провести эвакуацию как можно скорее, в США задействуют силы армии и национальной гвардии.
На Восточное побережье США обрушился тропический ураган «Флоренс». Тысячи домов оказались под водой, сотни тысяч — без света. К настоящему моменту известно, что 900 тысяч потребителей в США остаются без электричества.
Жертвами стихии стали пять человек. Самый сильный удар приходится на штат Северная Каролина, здесь за полдня выпало полметра осадков. Скорость ветра достигает 150 метров в секунду. Он срывает крыши домов и рвет провода.
На речном причале городка Нью-Берн на севере Восточного побережья затопило корабли и яхты.
В городе Вильмингтон, неподалеку от которого находится аэропорт Северной Каролины, погибли мать и ребенок — на них упало дерево.
От ураганного ветра поднимается уровень воды — в некоторых районах до трех метров. С крыш и чердаков затопленных домов эвакуируют людей.
Спасатели ждали ураган и предупреждали: в зоне риска полтора миллиона человек. Но заблаговременно свои дома покинули лишь единицы. Сейчас в регионе идет масштабная эвакуация, от стихии бежали 20 тысяч местных жителей. Их размещают в школах, больницах и приютах. Многим уже некуда возвращаться.
Чтобы провести эвакуацию как можно скорее, в США задействуют силы армии и национальной гвардии, а также добровольцев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующей недели вылетит в Северную Каролину, чтобы оценить урон, нанесенный городам ураганом, и выяснить, какая помощь нужна штату. Между тем, разрушительная «Флоренс» спускается вниз по восточному побережью. Теперь ее ждут в Южной Каролине.
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