В США авиакомпании отменили сбор за обмен билетов 

Сразу три авиакомпании в США — American Airlines, JetBlue Airways и Southwest Airlines — отменили сбор за обмен билетов. Связано это с ураганом «Флоренс», который в ближайшие дни обрушится на американские штаты Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Джорджия.
Все желающие смогут абсолютно бесплатно изменить дату вылета. Те же, кто вынужден вообще отменить поездку, вправе получить компенсацию части стоимости перелета.
Ураган «Флоренс» уже достиг четвертой категории. Центр атмосферного вихря находится в 1985 километрах к юго-востоку от побережья Северной Каролины, напоминает ТАСС.