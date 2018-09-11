В США авиакомпании отменили сбор за обмен билетов

Сразу три авиакомпании в США — American Airlines, JetBlue Airways и Southwest Airlines — отменили сбор за обмен билетов. Связано это с ураганом «Флоренс», который в ближайшие дни обрушится на американские штаты Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Джорджия.

Все желающие смогут абсолютно бесплатно изменить дату вылета. Те же, кто вынужден вообще отменить поездку, вправе получить компенсацию части стоимости перелета.