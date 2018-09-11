Fox: три авиакомпании США временно отменили сбор за обмен билетов из-за урагана «Флоренс»

НЬЮ-ЙОРК , 11 сентября. / ТАСС /. Три крупнейшие авиакомпании США временно отменили сборы за обмен билетов в связи с надвигающимся ураганом «Флоренс», бушующим в Атлантическом океане. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

По его данным, American Airlines предложила бесплатный обмен авиабилетов пассажирам, которые будут следовать из 23 аэропортов штатов Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Джорджия. Льгота действительна, если билеты были приобретены до 10 сентября и взяты на рейсы 13-16 сентября.

Лоукостер JetBlue Airways отменил сбор за обмен бронированных до 10 сентября билетов для пассажиров рейсов, отправляющихся 13-15 сентября из воздушных гаваней городов Чарльстон (Южная Каролина), Шарлотт, Роли и Дарем (Северная Каролина) и Ричмонд (Вирджиния). Те, кто вынужден вообще отменить поездку, вправе получить компенсацию части стоимости перелета. Southwest Airlines поступила аналогично, гарантировав также обмен авиабилетов на тот же класс.

Ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 54,2 м/ с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с. Ожидается, что «Флоренс» достигнет побережья США к четвергу.

Власти четырех штатов — Вирджинии, Северной Каролины и Южной Каролины, Мэриленда, в сторону которых движется «Флоренс», — ввели ранее режим чрезвычайной ситуации. Такой шаг позволяет местным властям получить доступ к некоторым федеральным фондам и задействовать дополнительные ресурсы при ликвидации возможных последствий бедствия. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.