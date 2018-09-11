Ураган «Флоренция» усилился до высшей категории и следует к восточному побережью США

10 сентября — РАН24. Продуктовые магазины пополняют запасы воды и хлеба, а строительные магазины продают много фанеры и генераторов, поскольку люди восточного побережья готовятся к урагану «Флоренция», который сильно ударит на этой неделе.

Национальная метеорологическая служба повысила «Флоренцию» до шторма 3 категории в своем объявлении в 11 утра. Шторм теперь имеет максимальный устойчивый ветер 185 километров в час и порывы ветра до 240 километров в час, что делает его крупным ураганом, способным нанести разрушительный ущерб.

Ожидается дальнейшее усиление урагана, так как «Флоренция» движется к Северной и Южной Каролине, где он может обрушить свою ярость и показать себя как самый мощный шторм, который может стать самым сильным за три десятилетия.

Туристы и жители были за пределами города, наслаждаясь приятной погодой, но к понедельнику работники управления по чрезвычайным ситуациям сказали приготовиться для самой сложной недели. «Эта буря становится все сильнее и сильнее и находится на пути к лобовому столкновению с Каролиной», — сказал метеоролог Чад Майерс.

Национальный центр ураганов прогнозирует, что «Флоренция» ударит по берегу поздно вечером в четверг или рано утром в пятницу.

Майерс заявил, что волны высотой до 5 метров могут достигнуть побережья, но шторм, вероятно, ослабится, когда достигнет земли.

По прогнозам центра, ураган будет перемещаться между Бермудскими и Багамскими островами и во вторник — среду приблизится к юго-Восточному побережью США в качестве шторма категории 3 или выше, согласно центру ураганов.

«Существует растущий риск опасных для жизни последствий от Флоренции: штормовые волны на побережье, наводнения от длительного и исключительно сильного ливня и разрушительные ураганные ветры», — сказали центре ураганов.

Они предупредили людей на побережье и внутри страны от Южной Каролины до Срединно-Атлантического региона внимательно следить за ходом шторма и обеспечить должное укрытие на случай шторма. Большие волны, генерируемые «Флоренцией», уже обрушились на Бермудские острова и часть восточного побережья.