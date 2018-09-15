В Белом доме заявили о намерении Трампа посетить пострадавшие от урагана «Флоренс» районы США

Об этом сообщает ABC.

«Президент, как ожидается, посетит пострадавшие от шторма районы в начале или в середине следующей недели, когда будет определено, что его поездка не будет мешать проведению спасательных и восстановительных работ», — приводит телекомпания заявление Сандерс.

Ранее сообщалось о как минимум четырёх жертвах урагана.

Также Трамп заявил, что «Флоренс» будет «одним из самых сильных ураганов за десятилетия».