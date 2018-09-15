В Белом доме заявили о намерении Трампа посетить пострадавшие от урагана «Флоренс» районы США 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от урагана «Флоренс» районы США на следующей неделе.
Об этом сообщает ABC.
«Президент, как ожидается, посетит пострадавшие от шторма районы в начале или в середине следующей недели, когда будет определено, что его поездка не будет мешать проведению спасательных и восстановительных работ», — приводит телекомпания заявление Сандерс.
Ранее сообщалось о как минимум четырёх жертвах урагана.
Также Трамп заявил, что «Флоренс» будет «одним из самых сильных ураганов за десятилетия».