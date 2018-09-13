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Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации возможных последствий урагана
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Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации возможных последствий урагана 

RT на русском + ещё 22 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп предложил помощь губернатору штата Джорджия Натану Дилу в ликвидации возможных последствий урагана «Флоренс». Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома.
«Президент встретился с губернатором штата Джорждия и сообщил ему, что федеральное правительство и команда FEMA находятся здесь, чтобы помочь чем угодно», — отметили в пресс-службе Белого Дома.
10 сентября в штате Мэриленд ввели чрезвычайное положение. Затем 11 сентября те же меры приняли касательно Вашингтона, округ Колумбия.
Ранее сообщалось, что ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом ввели в нескольких штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Северной и Южной Каролине, а также в Мэриленде.
RT на русском: последние новости
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