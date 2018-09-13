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Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации последствий урагана
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Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации последствий урагана 

Газета.Ru + ещё 21 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп предложил губернатору штата Джорджия Натану Дилому федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана «Флоренс», передает РИА «Новости».
Также Трампа неоднократно информировали в течение дня в связи с приближением урагана к атлантическому побережью.
Ранее Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью США ураган «Флоренс» будет «одним из самых сильных за десятилетия». По его словам, власти США подготовились к урагану «как никто другой в истории».
Трамп подчеркнул, что жителям районов, которые попадают в зону урагана, стоит эвакуироваться.
Кроме того, Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Виргиния из-за приближающегося урагана «Флоренс».
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