Трамп предложил губернатору Джорджии помощь в ликвидации последствий урагана

Также Трампа неоднократно информировали в течение дня в связи с приближением урагана к атлантическому побережью.

Ранее Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью США ураган «Флоренс» будет «одним из самых сильных за десятилетия». По его словам, власти США подготовились к урагану «как никто другой в истории».

Трамп подчеркнул, что жителям районов, которые попадают в зону урагана, стоит эвакуироваться.

Кроме того, Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Виргиния из-за приближающегося урагана «Флоренс».