Трамп отреагировал на приближение «одного из худших» штормов

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что к Восточному побережью США приближается «один из худших» штормов за много лет.

Трамп отметил, что шторм нанесет «прямой удар» по Южной Каролине, Северной Каролине и Виргинии. Он призвал жителей штатов приготовиться к стихийному бедствию и пожелал им быть в безопасности.

В другом твите президент заявил, что провел переговоры с губернаторами этих штатов по поводу приближающегося шторма. По его словам, их власти готовы оказывать населению круглосуточную поддержку.

Ранее сообщалось, что власти штата Южная Каролина намерены эвакуировать около миллиона людей из-за надвигающегося урагана «Флоренс».