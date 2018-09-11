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Трамп отреагировал на приближение «одного из худших» штормов
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Трамп отреагировал на приближение «одного из худших» штормов 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что к Восточному побережью США приближается «один из худших» штормов за много лет.
Трамп отметил, что шторм нанесет «прямой удар» по Южной Каролине, Северной Каролине и Виргинии. Он призвал жителей штатов приготовиться к стихийному бедствию и пожелал им быть в безопасности.
В другом твите президент заявил, что провел переговоры с губернаторами этих штатов по поводу приближающегося шторма. По его словам, их власти готовы оказывать населению круглосуточную поддержку.
Ранее сообщалось, что власти штата Южная Каролина намерены эвакуировать около миллиона людей из-за надвигающегося урагана «Флоренс».
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