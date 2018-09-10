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Трамп обещал помочь пострадавшим от штормов
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Трамп обещал помочь пострадавшим от штормов 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Федеральные власти США готовы помочь в ликвидации последствий ураганов в Атлантике. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Штормы в Атлантике очень опасны. Мы призываем всех, кто оказался на пути этих штормов, подготовиться и слушать предупреждения местных властей и властей штатов», — написал Трамп в Twitter.
Также глава Белого дома отметил, что федеральное правительство внимательно отслеживает ситуацию и готово оказать помочь тем, кому угрожает стихия.
Ранее сообщалось, что тропический шторм «Флоренс», из-за которого ввели ЧС в Южной Каролине, классифицировали как ураган первой категории из пяти возможных. До этого стало известно, что в результате падения дерева из-за шторма «Гордон» в штате Флорида погиб ребёнок.
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