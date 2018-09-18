Ещё
Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США возросло до 32
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США возросло до 32 

RT на русском + ещё 76 18 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В США в Южной и Северной Каролине, а также в Виргинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека. Об этом информирует Fox News.
По данным местных властей, подавляющее большинство жертв зарегистрировано в Северной Каролине.
Власти Северной Каролины опубликовали список с именами 25 людей, погибших в штате.
Также отмечается, что один человек погиб из-за торнадо возле Ричмонда (штат Виргиния).
Ранее стало известно о 17 погибших из-за последствий „Флоренса“.
RT на русском: последние новости
В США полиция задержала пять человек за мародёрство во время урагана «Флоренс» Во Львове запретили публичное использование любых русскоязычных произведений Порошенко: за время операции в Донбассе погибли почти 3 тысячи военных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Нальчике начались беспорядки263
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян35
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины232
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-2018
Памфилова тоже плачет, россияне бьют тревогу и другие события дня16
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
03:18
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение