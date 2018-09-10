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В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» эвакуируют миллион человек
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В Южной Каролине из-за урагана «Флоренс» эвакуируют миллион человек 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Атлантический ураган «Флоренс» движется в сторону 300-километрового побережья Южной Каролины. Как сообщает ТАСС, власти штата объявили эвакуацию, которая может затронуть и районы, которые не примыкают к океану. Пока планируется переместить почти миллион человек. «Мы не хотим рисковать ни единой жизнью жителей Южной Каролины из-за этого урагана», — заявил губернатор Генри Макмастер.
К разумному поведению граждан призвал президент Дональд Трамп. «Штормы в Атлантике очень опасны​​​. Мы призываем всех, кто оказался на пути этих штормов, подготовиться и слушать предупреждения местных властей и властей штатов. Федеральное правительство внимательно следит (за ситуацией) и готово помочь», — написал Трамп в Twitter.
"Флоренс" достиг четвертой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона (оценивает потенциальный ущерб, который может причинить ураган). Предполагается, что до побережья США он доберется к 13 сентября. Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана ввели штаты Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния.
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