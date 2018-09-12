К побережью США движется «ураган-монстр»

Ураган «Флоренс» рискует стать худшим природным катаклизмом в современной истории Северной Каролины и соседних штатов. По оценкам экспертов CBS , ураган 4-й категории ударит по центральной части западного побережья США впервые с середины прошлого века.

«Этот шторм — просто монстр. Если раньше вам удавалось переждать катаклизм у себя дома, здесь совсем другая история» — приводит телеканал предупреждение губернатора Северной Каролины. В населенных пунктах на побережье объявили принудительную эвакуацию. По оценкам американских метеорологов, в отдельных точках сумма осадков и штормового прилива может привести к подъему уровня воды на 6 метров. Комментарий жительницы Мэриленда публикует BBС:

«Все боятся. У нас панические атаки, когда по радио говорят о дожде. Тут с одной стороны может быть штормовой прилив, а с этой стороны придет дождевая вода. Это катастрофа. Если это произойдет, здесь все затопит. Да тут до 6 метров может быть! Я спать не могу, скоро заплачу».

Президент страны Дональд Трамп уже заявил, что надвигающийся ураган «Флоренс» будет «одним из самых сильных за десятилетия». По словам главы Белого дома, США готовы к катаклизму.

Скорость ветра на побережье может превышать 60 метров в секунду. Ожидается, что ураган достигнет США в пятницу, 14 сентября.