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К побережью США движется «ураган-монстр»
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К побережью США движется «ураган-монстр» 

BFM.RU + ещё 41 20 минут назад
Фото: BFM.RU
Ураган «Флоренс» рискует стать худшим природным катаклизмом в современной истории Северной Каролины и соседних штатов. По оценкам экспертов CBS, ураган 4-й категории ударит по центральной части западного побережья США впервые с середины прошлого века.
«Этот шторм — просто монстр. Если раньше вам удавалось переждать катаклизм у себя дома, здесь совсем другая история» — приводит телеканал предупреждение губернатора Северной Каролины. В населенных пунктах на побережье объявили принудительную эвакуацию. По оценкам американских метеорологов, в отдельных точках сумма осадков и штормового прилива может привести к подъему уровня воды на 6 метров. Комментарий жительницы Мэриленда публикует BBС:
«Все боятся. У нас панические атаки, когда по радио говорят о дожде. Тут с одной стороны может быть штормовой прилив, а с этой стороны придет дождевая вода. Это катастрофа. Если это произойдет, здесь все затопит. Да тут до 6 метров может быть! Я спать не могу, скоро заплачу».
Президент страны Дональд Трамп уже заявил, что надвигающийся ураган «Флоренс» будет «одним из самых сильных за десятилетия». По словам главы Белого дома, США готовы к катаклизму.
Скорость ветра на побережье может превышать 60 метров в секунду. Ожидается, что ураган достигнет США в пятницу, 14 сентября.
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