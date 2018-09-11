В Ряжске сгорела кровля жилого дома

В понедельник, 10 сентября, в Рязанской области произошло три пожара. Огнем уничтожен автомобиль, поврежден жилой дом и квартира. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Михайловском районе в результате пожара сгорело транспортное средство. ЧП произошло рано утром. На место выезжал один пожарный расчет.

В райцентре Ряжского района за сутки произошло два пожара. На улице Мичуринская загорелся жилой кирпичный дом, от огня пострадала кровля. На улице Высотная случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир сгорела мебель и постельные принадлежности.

Сегодня утром 4 пожарных расчета ликвидировали возгорание в поселке Крутоярский Касимовского района. По информации ведомства, в населенном пункте загорелся блок хозяйственных построек. Из людей никто не пострадал.

Согласно недельной сводке МЧС , в период с 3 по 9 сентября в Рязанской области произошло 16 пожаров, в результате которых повреждено 13 строений и 5 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.