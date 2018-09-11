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В Ряжске сгорела кровля жилого дома
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В Ряжске сгорела кровля жилого дома 

Новости Рязани + ещё 1 56 минут назад
Фото: Новости Рязани
В понедельник, 10 сентября, в Рязанской области произошло три пожара. Огнем уничтожен автомобиль, поврежден жилой дом и квартира. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В Михайловском районе в результате пожара сгорело транспортное средство. ЧП произошло рано утром. На место выезжал один пожарный расчет.
В райцентре Ряжского района за сутки произошло два пожара. На улице Мичуринская загорелся жилой кирпичный дом, от огня пострадала кровля. На улице Высотная случился пожар в трехэтажном многоквартирном доме. В одной из квартир сгорела мебель и постельные принадлежности.
Сегодня утром 4 пожарных расчета ликвидировали возгорание в поселке Крутоярский Касимовского района. По информации ведомства, в населенном пункте загорелся блок хозяйственных построек. Из людей никто не пострадал.
Согласно недельной сводке МЧС, в период с 3 по 9 сентября в Рязанской области произошло 16 пожаров, в результате которых повреждено 13 строений и 5 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
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