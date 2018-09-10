Reuters: Трамп отменил митинг в Миссисипи из-за урагана «Флоренс»

ТАСС , 10 сентября. Президент США Дональд Трамп отменил запланированный на пятницу, 14 сентября, митинг перед своими сторонниками в городе Джексон (штат Миссисипи) в связи с приближением к восточному побережью США урагана «Флоренс». Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Ожидается, что «Флоренс», в понедельник достигший четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона, достигнет побережья США в четверг вечером. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), в настоящее время центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от штата Северная Каролина. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 54,2 м/с. Он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с.