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Reuters: Трамп отменил митинг в Миссисипи из-за урагана «Флоренс»
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Reuters: Трамп отменил митинг в Миссисипи из-за урагана «Флоренс» 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
ТАСС, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп отменил запланированный на пятницу, 14 сентября, митинг перед своими сторонниками в городе Джексон (штат Миссисипи) в связи с приближением к восточному побережью США урагана «Флоренс». Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Ожидается, что «Флоренс», в понедельник достигший четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона, достигнет побережья США в четверг вечером. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), в настоящее время центр атмосферного явления расположен примерно в 1985 км к юго-востоку от штата Северная Каролина. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет около 54,2 м/с. Он движется в западном направлении со скоростью примерно 5,6 м/с.
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