Землетрясение в Катав-Ивановске: о чем молчали жители города

«Детей кутали в одеяла»

Катав-Ивановске восстанавливается привычный уклад жизни: работают все социальные объекты, магазины, люди спокойно прогуливаются по улицам. О том, что совсем недавно город пережил неожиданное и довольно мощное для Урала землетрясение, напоминают лишь трещины на домах, неутихающие рассказы очевидцев и афтершоки — затихающие подземные колебания. Несмотря на это, по сообщениям администрации района, с прошлой недели в здании катав-ивановской школы-интерната работает пункт эвакуации населения. В помещении, согласно официальным отчетам, созданы все необходимые условия для проживания жителей, якобы даже есть запас еды. Правда, на конкретные вопросы корреспондента «ФедералПресс» в администрации ответить затруднились. Фотографий объекта нашему изданию тоже не удалось найти.

Позже стало понятно: о том, что в интернате работает экстренный центр, не знают даже сами сотрудники учреждения. Наш журналист застал на рабочем месте охранника и повара. Они рассказали, что пункта эвакуации у них нет, и предложили поискать объект в других районах города.

В администрации Катав-Ивановска заверили, что экстренный центр действительно был создан, и пообещали предоставить подробный комментарий позднее.

Во время визита журналиста сотрудники интерната несмогли оперативновызвать на местодиректора учреждения. Впрочем, похожая ситуация сложилась и в ту ночь, когда произошло само землетрясение.

«Я был тогда на смене, — сообщил охранник. — Около четырех часов шибануло в первый раз. Пошел сильный гул. Где-то штукатурка отвалилась. Дети, конечно, здорово перепугались. Визг поднялся страшный. Я сразу к ребятам побежал, успокаивать их».

Мужчина позвонил директору интерната. Руководитель посоветовала сотруднику не паниковать и заверила его, что повторных толчков не будет. Несмотря на это, охранник попросил детей одеться и вывел их на улицу — на спортивную площадку. Тамребята находились до шести часов утра — под присмотром ночных нянечек и воспитателей, которые прибежали в интернат спустя полчаса после землетрясения. Руководитель учреждения, по данным «ФедералПресс», за это время на месте не появилась.

«Та ночь была холодной. Сначала ребята просто стояли-переминались с ноги на ногу, потом им вынесли одеяла, но все равно за два часа дети устали и замерзли», — поделился охранник.

Когда толчки прекратились, воспитанников завели обратно, в теплое помещение интерната. Днем в районе был объявлен режим ЧС и всех детей эвакуировали.

В настоящее время заведение функционирует в обычном режиме, воспитанников вернули в интернат.

«На грани нервного срыва»

В результате землетрясения, по данным районной администрации, в Катав-Ивановске пострадал каждый третий объект социального назначения. Для катав-ивановцев одним из самых больных вопросов на сегодня остается судьба районной больницы. Некоторые боятся заходить в здание, хотя ранее комиссия областного минстроя подтвердила безопасность нахождения в нем. По данным экспертов ведомства, несущие конструкции не повреждены. Прием пациентов продолжается на первом этаже. Ранее губернатор Борис Дубровский дал поручение министерствам здравоохранения и строительства Челябинской области решить вопрос с капитальным ремонтом больницы в течение двух-трех месяцев. Как отмечают сами жители города и глава региона, который побывал в разрушенной больнице в день происшествия, здание и раньше было в аварийном состоянии. Работы в нем не проводились десятилетиями.

Всего, по данным источников «ФедералПресс», в администрацию города поступило порядка 250 обращений о повреждениях в квартирах и домах в результате землетрясения. Каждое заявление губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал проверить в срок до 10 сентября, поэтому специальная комиссия работала даже в выходные.

«У меня растрескалась вся печка. Вызывала специалиста, он сказал, что ремонтировать ее нет смысла. Нужно ставить новую, а это стоит не меньше 18 тысяч рублей, — рассказала «ФедералПресс» местная жительница Валентина. — Я написала заявление, в субботу ко мне уже приходили представители администрации. Осматривали печку, фотографировали ее со всех сторон. Сказали, что должны выплатить компенсацию, но сроки не уточнили».

Также по домам и квартирам местных жителей ходят сотрудники МЧС . Они фиксируют повреждения в помещениях, владельцы которых даже не обращались с заявлениями в районную администрацию.

В целом сегодня Катав-Ивановск кажется городом, который уже оправился от потрясения. Но периодически в местных группах «ВКонтакте» появляются сообщения от перепуганных жителей, которые ощущают новые толчки, плохо спят и из-за этого постоянно находятся, как пишут сами, «на грани нервного срыва». Ученые-сейсмологи объясняют, что бояться не стоит. Повторные «потрясывания» небольшой интенсивности — обычное явление. Они называются афтершоками и могут продолжаться в течение двух недель после самого землетрясения.

Кстати, эти афтершоки — прямое опровержение всех конспирологических теорий о причине подземных толчков. Некоторые жители города уверены, что землетрясение 5 сентября произошло отнюдь не по естественным причинам. По одной из версий, город «тряхнуло» в результате мощного ядерного взрыва, возможно, подземного. Согласно байкам, в районе, недалеко от закрытого города Трехгорного, располагаются секретные лаборатории. По другой версии, подземные толчки произошли в результате военных учений. В пользу таких конспирологических версий якобы говорит следующий факт: в ночь землетрясения толчки повторялись ровно через 22 минуты.

Ученые этот факт не комментируют, отмечая, что Уральские горы всегда оставались сейсмически активным регионом, однако землетрясение такой магнитуды (5,4 балла) — все же нетипичное для этого района явление.