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СМИ: загадочная планета Нибиру уже атакует Землю
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СМИ: загадочная планета Нибиру уже атакует Землю 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Независимые ученые предупреждают: над человечеством нависла опасность. По их словам, Нибиру уже готовится разрушить нашу планету, и это якобы выражается в стихийных бедствиях.
В течение нескольких лет исследователи занимаются поисками следов планеты Нибиру. Согласно некоторым источникам, она уже попала в пределы Солнечной системы — а это значит, что совсем скоро мистическая планета столкнется с земным шаром. На данный момент разглядеть ее не представляется возможным, поскольку Нибиру находится на недоступной нам обратной стороне Солнца. Однако астрономам удалось рассчитать ее орбиту. Согласно полученной ими информации, вскоре Земля буквально «расколется» пополам от столкновения с непрошеной гостьей. Последствия, вероятнее всего, окажутся ужасными. И сейчас, согласно СМИ, человечество ощущает их первые предупреждения — в виде землетрясений, цунами и других стихийных бедствий. Тайфун, который причинил Японии огромный ущерб, может быть одним из них.
Более того, как считают конспирологи, существует и третья сила, которая пытается не допустить катастрофы — инопланетные жители.
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