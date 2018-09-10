После землетрясения на Урале жители подали 250 заявок о порче имущества

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

"В Катав-Ивановске принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало от землетрясения. На текущий момент принято 253 заявления, по факту осмотрено 127 объектов. В основном работы ведутся по фиксации повреждений в частном секторе, домовладений с печным отоплением", — говорится в сообщении.

В настоящий момент власти подводят итоги для определения объема финансирования по данному направлению, уточняется в сообщении.

Пресс-служба губернатора региона сообщала, что губернатор, посетив район, поставил задачу оперативно и профессионально провести оценку рисков и нанесенного ущерба. Приоритетом станет устранение возможных обвалов отделки и конструкций в домах. По данным пресс-службы, наиболее сильно пострадала местная больница, а также техникум.