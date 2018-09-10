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После землетрясения на Урале жители подали 250 заявок о порче имущества
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После землетрясения на Урале жители подали 250 заявок о порче имущества 

РИА Недвижимость 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 10 сен — РИА Новости. Более 250 заявлений о порче имущества подали жители города Катав-Ивановск Челябинской области после землетрясения, которое произошло 5 сентября, сообщила пресс-служба администрации Катав-Ивановского муниципального района.
По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.
"В Катав-Ивановске принимают заявления от жителей, чье имущество пострадало от землетрясения. На текущий момент принято 253 заявления, по факту осмотрено 127 объектов. В основном работы ведутся по фиксации повреждений в частном секторе, домовладений с печным отоплением", — говорится в сообщении.
В настоящий момент власти подводят итоги для определения объема финансирования по данному направлению, уточняется в сообщении.
Пресс-служба губернатора региона сообщала, что губернатор, посетив район, поставил задачу оперативно и профессионально провести оценку рисков и нанесенного ущерба. Приоритетом станет устранение возможных обвалов отделки и конструкций в домах. По данным пресс-службы, наиболее сильно пострадала местная больница, а также техникум.
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