Дельфина выбросило на берег в результате шторма в Геленджике

Дельфин стал жертвой шторма в селе Дивноморское в Геленджике . Об этом «360» сообщил местный житель. Млекопитающее выбросило на берег. Спасти дельфина не удалось. Информация о случившемся уточняется.