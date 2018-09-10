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Дельфина выбросило на берег в результате шторма в Геленджике
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Дельфина выбросило на берег в результате шторма в Геленджике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дельфин стал жертвой шторма в селе Дивноморское в Геленджике. Об этом «360» сообщил местный житель.
Млекопитающее выбросило на берег. Спасти дельфина не удалось. Информация о случившемся уточняется.
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