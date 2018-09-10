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Ространснадзор завершил проверку после катастрофы Ми-8 в Красноярском крае
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Ространснадзор завершил проверку после катастрофы Ми-8 в Красноярском крае 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ространснадзор завершил внеплановую проверку авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае в начале августа, заявил РИА Новости представитель ведомства.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение 4 августа на севере Красноярского края. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.
"Поверка «ЮТэйр-Вертолетные услуги» проведена. Применены меры инспекторского реагирования", — сказали в Ространснадзоре.
В связи с тем, что ещё идёт расследование Межгосударственного авиационного комитета, характер нарушений не разглашается.
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