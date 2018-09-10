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Стала известна причина жёсткой посадки самолёта «Utair» в Сочи
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Стала известна причина жёсткой посадки самолёта «Utair» в Сочи 

ProComp.info + ещё 1 1 час назад
8 сентября — ran24.ru. В СМИ появилась информация о ЧП, произошедшем с самолётом компании «Utair» в Сочи. Причиной жёсткой посадки самолёта стал усиленный ветер, который возник внезапно.
Эксперты расследовавшие ЧП установили, что самолёт совершал перелет и посадку в стандартном режиме, а сама проблема произошла на высоте около 100 метров.
Газета «Коммерсант» пишет, что самописцы зафиксировали резкое ускорение самолёта, но оно не связано с пилотами. В этот момент на системах появилась надпись «Caution! Wind shear».
Специалисты выдвинули свое предположение, что борт попал в поток ветра по направлению посадки, что и повлияло на его ускорение и из-за этого самолёт приземлился дальше на один километр, чем должен был. Он приземлился в середине полосы, а скорость посадки была около 340 километров в час.
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