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Екатерина Волкова рассказала, как чуть не попала в авиакатастрофу
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Екатерина Волкова рассказала, как чуть не попала в авиакатастрофу 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова чуть не попала в авиакатастрофу год назад по дороге из Петропавловска-Камчатского. И виной тому стал сильный ураган.
— В тот день был такой ветер, что деревья просто к земле клонило, — с ужасом вспоминает 36-летняя артистка. — Когда мы приехали в аэропорт, подумали, что рейс перенесут и мы будем ждать. Но нет, нас быстренько погрузили в автобус до самолета и сказали, что у нас как раз есть небольшой промежуток времени, когда мы можем все-таки взлететь, потому что ураган в этот момент ушел в другую сторону. Но, как назло, как только мы оторвались от земли, ветер развернулся и мы четко влетели в ураган.
Так как Екатерина села в самолет сильно уставшей, она сразу же уснула. Но вскоре Волкова открыла глаза и увидела жутчайшую картину.
— Я проснулась от того, что раздался сильный грохот, — продолжает артистка. — У нас открылись багажные отделения, падали сумки, люди молились, плакали. Мы прощались с жизнью. Я в этот момент думала лишь о том, чтобы все уже поскорее произошло. Мне кажется, мои крашеные волосы поседели. Но, к счастью, все обошлось, вскоре самолет выровнялся.
Несмотря ни на что, после пережитого Волкова не начала бояться самолетов.
— Я уже столько летала после этого, — отмахивается Катя. — Отношусь к этому так: кому от чего суждено умереть, он от этого и умрет. Суждено разбиться — разобьется. Суждено от инфаркта умереть — значит, такая судьба, никуда от этого не денешься!
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