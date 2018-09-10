Екатерина Волкова рассказала, как чуть не попала в авиакатастрофу

Звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова чуть не попала в авиакатастрофу год назад по дороге из Петропавловска-Камчатского . И виной тому стал сильный ураган.

— В тот день был такой ветер, что деревья просто к земле клонило, — с ужасом вспоминает 36-летняя артистка. — Когда мы приехали в аэропорт, подумали, что рейс перенесут и мы будем ждать. Но нет, нас быстренько погрузили в автобус до самолета и сказали, что у нас как раз есть небольшой промежуток времени, когда мы можем все-таки взлететь, потому что ураган в этот момент ушел в другую сторону. Но, как назло, как только мы оторвались от земли, ветер развернулся и мы четко влетели в ураган.

Так как Екатерина села в самолет сильно уставшей, она сразу же уснула. Но вскоре Волкова открыла глаза и увидела жутчайшую картину.

— Я проснулась от того, что раздался сильный грохот, — продолжает артистка. — У нас открылись багажные отделения, падали сумки, люди молились, плакали. Мы прощались с жизнью. Я в этот момент думала лишь о том, чтобы все уже поскорее произошло. Мне кажется, мои крашеные волосы поседели. Но, к счастью, все обошлось, вскоре самолет выровнялся.

Несмотря ни на что, после пережитого Волкова не начала бояться самолетов.

— Я уже столько летала после этого, — отмахивается Катя. — Отношусь к этому так: кому от чего суждено умереть, он от этого и умрет. Суждено разбиться — разобьется. Суждено от инфаркта умереть — значит, такая судьба, никуда от этого не денешься!