Ещё
Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области 

Нижегородская правда + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщают в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По прогнозам синоптиков, утром и днем 12 сентября ветер усилится до 15-20 м/с. МЧС рекомендует быть предельно внимательными и осторожными.
Нижегородская правда: последние новости
Двое детей-велосипедистов пострадали в ДТП в Нижегородской области Это был главный голос советской эстрады. Ушёл из жизни Иосиф Кобзон Как уберечься от гриппа. Все о вакцинации от опасной болезни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян366
Киев перебросил войска к границе с Россией551
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме273
«Я только с русскими помирился»186
Моисееву предсказали скорую смерть48
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение