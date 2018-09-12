Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области 

Нижегородская правда: последние новости

Двое детей-велосипедистов пострадали в ДТП в Нижегородской области

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