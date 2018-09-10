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Пожары и грозы: в Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение
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Пожары и грозы: в Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 10 сен — Sputnik. Согласно информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Северной Осетии, до конца суток 11 сентября в республике сохраняется действие штормового предупреждения, объявленного 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Местами по территории республики ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении.
Кроме того, МЧС предупредило жителей и гостей республики о подъеме воды на реках и возможности схода селей.
В степных районах Северной Осетии до 12 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, добавили в ведомстве.
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