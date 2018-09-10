Поезд сошел с рельсов в Далласе

Пассажирский поезд сошел с рельсов в южных районах города Даллас , штат Техас. Сообщается, что повреждены не менее трех вагонов состава.

О пострадавших и жертвах информации пока не поступало, передает Independent.