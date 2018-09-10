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Поезд сошел с рельсов в Далласе
News.ru
1 час назад
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Фото:
globallookpress.com
Пассажирский поезд сошел с рельсов в южных районах
города Даллас
, штат Техас. Сообщается, что повреждены не менее трех вагонов состава.
О пострадавших и жертвах информации пока не поступало, передает Independent.
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