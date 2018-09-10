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Пассажир Воеing рассказал об эвакуации из загоревшегося самолета
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Пассажир Воеing рассказал об эвакуации из загоревшегося самолета 

Свободная пресса + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пассажир самолета Boeing авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, рассказал, что, по его мнению, большинство травм пассажирами судна было получено при стихийной эвакуации.
«Я подошел к двери и тогда уже слышал, как командир объявил эвакуацию. Люди эвакуировались, кто куда. Экипаж пришёл к основному скоплению людей, принесли аптечку, но тут же её потеряли. Началось сильное возгорание, ещё во время эвакуации. Образовался поток воды, сток уносил основную часть керосина. Когда произошла полная эвакуация, подъехали пожарные, прошло минут восемь. Помощи при эвакуации никакой не было. По моему мнению, основные травмы были получены людьми именно во время выхода их самолета», — отметил Алексей Бушняк в пресс-центре НСН.
Он добавил, что в здании аэропорта сотрудники воздушной гавани кричали на пассажиров, которые попросили у них плед. «На нас сотрудницы не просто поднимали голос, они кричали на нас: „Вот, вы остались живы, всё нормально, только о себе думаете! Что вы орете!“. Это меня возмутило, и я решил поступить принципиально и подавать в суд», — рассказал Бушняк.
Напомним, что самолет загорелся после того, как выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение. Во время пожара на самолете пострадали 18 человек, трое из них дети.
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