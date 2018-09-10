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Пассажир сгоревшего «Воеing» рассказал о стихийной эвакуации из судна
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Пассажир сгоревшего «Воеing» рассказал о стихийной эвакуации из судна 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — Сочи заявил НСН, что до последнего момента экипаж судна не объявлял об эвакуации.
Пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк в пресс-центре НСН заявил, что большинство травм пассажирами судна было получено при эвакуации, которая происходила стихийно, без должной помощи экипажа самолёта.
«Люди осмотрелись, дети кричали. Командир сообщил, что возгорания нет, эвакуации не будет. Но у меня было место над двигателем, и было видно, что горит, был виден огонь. Бортпроводники тоже увидели огонь, и открыли выходы. Команды к эвакуации не было. Я отстегнул ремень, взял ручную кладь, встал, но мне сказали — садитесь, эвакуации не будет. Я подошёл к двери и тогда уже слышал, как командир объявил эвакуацию. Люди эвакуировались, кто куда. Экипаж пришёл к основному скоплению людей, принесли аптечку, но тут же её потеряли. Началось сильное возгорание, ещё во время эвакуации. Образовался поток воды, сток уносил основную часть керосина. Когда произошла полная эвакуация, подъехали пожарные, прошло минут восемь. Помощи при эвакуации никакой не было. По моему мнению, основные травмы были получены людьми именно во время выхода их самолёта», — рассказал Алексей Бушняк.
Напомним, во время посадки самолёта Boeing 737 в Сочи 1 сентября действовало штормовое предупреждение. Диспетчер оповестил об этом пилотов заранее. В результате жёсткой посадки воздушного судна пострадали 18 человек, среди них были дети. Погиб в результате аварии сотрудник аэропорта, у него не выдержало сердце.
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