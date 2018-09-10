Черный день в истории США. События 11 сентября, которые потрясли весь мир

Нью-Йорке открыли станцию, частично разрушенную после террористических актов 11 сентября 2001 года. В этом материале «ВМ» расскажет о событиях, которые потрясли Соединенные Штаты Америки и унесли жизни тысяч человек.

Атака была полностью спланирована «Аль-Каидой» (запрещена в РФ ). Американские спецслужбы утверждают, что всего теракте было замешано 19 террористов.

Захват

Они поднялись на борт четырех самолетов и последовательно их захватили.

Один из террористов попал на борт рейса 11 уже в 7:35–7:39 по местному, нью-йоркскому времени. Самолет вылетал из аэропорта Логан в Лос-Анджелес. Последний сеанс связи с центром управления состоялся в 8:13. Рейс 11 не выполнил инструкцию диспетчера набрать 35 тысяч футов. На борту находилось пять угонщиков Другой самолет, рейс 175, взлетел в 8:14 из аэропорта Логан в том же направлении. На нем было также пять террористов.

Жертвы

По данным CNN, в результате терактов погибло 2977 человек. Из них пассажиров рейса 11 — 83; рейса 175 — 60; рейса 77 — 59; рейса 93 — 40. В Пентагоне погибло 125 человек, остальные 2606 — в ВТЦ.

Причины