Япония и РФ за два года запустили более 150 проектов в рамках совместного сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. / ТАСС /. Япония Россия за прошедшие два года запустили более 150 совместных проектов частного сектора в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Об этом в среду на открытии бизнес-диалога «Россия — Япония» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Тацуя Тэрадзава.

"Выполнение предложенного два года назад премьер-министром Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества из восьми пунктов продвигается успешно — было запущено более 150 проектов частного сектора и подписано более 200 документов", — отметил он. Тэрадзава подчеркнул, что особое внимание в рамках сотрудничества уделяется проектам на Дальнем Востоке РФ. Замминистра также пообещал, что правительство Японии продолжит прилагать все возможные усилия для стимулирования делового сотрудничества с Россией.

В бизнес-диалоге «Россия — Япония» должен был в очередной раз принять участие министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также занимает должность министра по развитию экономических отношений с Россией. Однако из-за мощного землетрясения, которое на прошлой неделе произошло в северной префектуре Хоккайдо, Сэко был вынужден отменить свою поездку во Владивосток — его ведомство играет ключевую роль в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.