Ещё
Япония и РФ за два года запустили более 150 проектов в рамках совместного сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония и РФ за два года запустили более 150 проектов в рамках совместного сотрудничества 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия за прошедшие два года запустили более 150 совместных проектов частного сектора в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Об этом в среду на открытии бизнес-диалога «Россия — Япония» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Тацуя Тэрадзава.
"Выполнение предложенного два года назад премьер-министром Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества из восьми пунктов продвигается успешно — было запущено более 150 проектов частного сектора и подписано более 200 документов", — отметил он. Тэрадзава подчеркнул, что особое внимание в рамках сотрудничества уделяется проектам на Дальнем Востоке РФ. Замминистра также пообещал, что правительство Японии продолжит прилагать все возможные усилия для стимулирования делового сотрудничества с Россией.
В бизнес-диалоге «Россия — Япония» должен был в очередной раз принять участие министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также занимает должность министра по развитию экономических отношений с Россией. Однако из-за мощного землетрясения, которое на прошлой неделе произошло в северной префектуре Хоккайдо, Сэко был вынужден отменить свою поездку во Владивосток — его ведомство играет ключевую роль в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 130, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
ТАСС: последние новости
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Зеландии Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в воскресенье и понедельник Спасатели Анапы ищут пропавшего во время шторма ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не допустили к полетам новый российский самолет214
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу744
Моисееву предсказали скорую смерть9
Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова11
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»68
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение