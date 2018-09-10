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В ночном клубе Мемфиса произошла стрельба, есть пострадавшие
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В ночном клубе Мемфиса произошла стрельба, есть пострадавшие 

Газета.Ru + ещё 5 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
В американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает FOX 13.
Как отмечается, инцидент произошел в Мемфисе. Примерно в 3:00 утра (11:00 мск) в ночном клубе «Purple Haze» началась стрельба.
По данным экстренных служб, в результате произошедшего пострадали пять человек. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в здании банка в американском городе Цинциннати увеличилось до четырех человек. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. О мотивах преступника ничего неизвестно.
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