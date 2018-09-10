В ночном клубе Мемфиса произошла стрельба, есть пострадавшие

В американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает FOX 13.

Как отмечается, инцидент произошел в Мемфисе. Примерно в 3:00 утра (11:00 мск) в ночном клубе «Purple Haze» началась стрельба.

По данным экстренных служб, в результате произошедшего пострадали пять человек. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в здании банка в американском городе Цинциннати увеличилось до четырех человек. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции. О мотивах преступника ничего неизвестно.