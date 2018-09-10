Дороги Забайкалья после паводка придется восстанавливать несколько лет

Летние паводки в Забайкальском крае привели к разрушению 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждено 36 мостов и другой транспортной инфраструктуры. Ущерб составил почти 744 млн руб., сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на врио министра территориального развития Виктора Паздникова

Краевые власти обратились в федеральный центр за помощью в восстановлении дорожной инфраструктуры.

«Работы в этом направлении идут, но пока нет четкого понимания сроков, которые потребуются для восстановления. Ясно одно: за год и даже за два в полном объеме это не выполнить», — цитирует пресс-служба слова министра.

По данным правительства Забайкальского края, безопасный проезд обеспечен практически на всех дорогах региона. На восстановление дорожного покрытия направлено более 23 млн руб. из краевого дорожного фонда.

В результате затяжных осадков 8 июля 2018 года в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю наблюдений. На всей территории региона был введен режим ЧС и организована эвакуация жителей. Помимо дорог были подтоплены сотни домов, тысячи садовых и приусадебных участков. Общий ущерб, нанесенный стихией, предварительно оценивается в 1 млрд руб.