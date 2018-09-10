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В Индонезии в результате авиакатастрофы выжил только 12-летний ребенок
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В Индонезии в результате авиакатастрофы выжил только 12-летний ребенок 

ProComp.info 39 минут назад
12 августа — Прокомпинфо. Индонезийские поисково-спасательные команды нашли восемь жертв и одного выжившего, после крушения небольшого самолета в Восточной провинции Папуа, сообщила полиция.
Пассажирский самолет авиакомпании Dimonim Air, перевозивший девять человек, в том числе 12-летнего ребенка, который выжил, потерял контакт с управлением воздушным движением в субботу днем и позже был найден местными жителями в районе Пегунунган Бинтанг.
Ребенок получил переломы костей и проходит лечение в местной больнице.
Индонезия имеет неоднозначную информацию о безопасности полетов с частыми авариями. Рейс AirAsia из Сурабаи в Куала-Лумпур потерпел крушение в Яванском море в конце 2014 года, в результате чего погибли все 162 человека на борту.
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