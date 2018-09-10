Лесной пожар бушует на греческом острове Эвия, эвакуированы деревни

13 августа — Прокомпинфо. Две деревни на греческом острове Эвия были эвакуированы в воскресенье, когда лесной пожар бушевал, раздуваемый сильными ветрами.

Пожарная бригада описала эвакуацию деревни Контодеспоти и Ставроса в центральной части Эвии, примерно в 70 км от Афин, в качестве меры предосторожности.

Пожар вблизи столицы в июле унес жизни 94 человек, что стало самой страшной катастрофой в стране, побудив премьер-министра Алексиса Ципраса заменить министра гражданской защиты и руководителей пожарной команды и полиции.

Ципрас объявил о сносе тысяч незаконных зданий в ответ на гибель десятков людей, которые не смогли избежать лабиринта плохо спланированных улиц.