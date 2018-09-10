Частный самолет связанный с расследованием 1MDB находится в аэропорту Сингапура

14 августа. PROCOMP.INFO — Полиция Сингапура заявила, что самолет, связанный с расследованием многомиллиардного скандала в Малазийском государственном фонде 1MDB, находится в международном аэропорту Селетар.

Власти Сингапура ранее не подтвердили, что 35-миллионный частный самолет, который, по словам премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, он стремится вернуть, находится в городе.

Самолет считается собственностью беглого финансиста Джо Лоу.

Полиция Сингапура заявила, что не получила официального запроса от Малайзийских властей о возвращении самолета.