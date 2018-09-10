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Частный самолет связанный с расследованием 1MDB находится в аэропорту Сингапура
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Частный самолет связанный с расследованием 1MDB находится в аэропорту Сингапура 

ProComp.info 41 минуту назад
14 августа. PROCOMP.INFO — Полиция Сингапура заявила, что самолет, связанный с расследованием многомиллиардного скандала в Малазийском государственном фонде 1MDB, находится в международном аэропорту Селетар.
Власти Сингапура ранее не подтвердили, что 35-миллионный частный самолет, который, по словам премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, он стремится вернуть, находится в городе.
Самолет считается собственностью беглого финансиста Джо Лоу.
Полиция Сингапура заявила, что не получила официального запроса от Малайзийских властей о возвращении самолета.
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