В Казахстане стартовали учения спасателей ОДКБ «Скала-2018»

В Алма-Атинской области Казахстана в понедельник стартовали третьи совместные тактико-специальные учения спасателей из государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета по ЧС МВД республики.

Согласно информации, темой маневров является подготовка подразделений органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС государств-членов ОДКБ, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии.

Как отмечается, в первый день учений в виде командно-штабной игры была организована работа оперативного штаба для отработки действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений стран ОДКБ.

Ожидается, что практическая часть учений пройдет 11 сентября на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ «Скальный город-Астана», расположенном под Алматы.

Напомним, на прошлой неделе ОДКБ начала подготовку к масштабным совместным учениям «Боевое братство-2018», проведение которых запланировано в октябре. На первом этапе военные провели стратегическую командно-штабную тренировку, где отрабатывались различные учебные сценарии по урегулированию ситуации в Центральной Азии.

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