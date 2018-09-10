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В Казахстане стартовали учения спасателей ОДКБ «Скала-2018»
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В Казахстане стартовали учения спасателей ОДКБ «Скала-2018» 

Мир24 37 минут назад
В Алма-Атинской области Казахстана в понедельник стартовали третьи совместные тактико-специальные учения спасателей из государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета по ЧС МВД республики.
Согласно информации, темой маневров является подготовка подразделений органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС государств-членов ОДКБ, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате разрушительного землетрясения в Центральной Азии.
Как отмечается, в первый день учений в виде командно-штабной игры была организована работа оперативного штаба для отработки действий при угрозе и возникновении землетрясения, уточнению сил и средств группировки спасательных подразделений стран ОДКБ.
Ожидается, что практическая часть учений пройдет 11 сентября на базовом полигоне в сфере подготовки спасательных подразделений ОДКБ «Скальный город-Астана», расположенном под Алматы.
Напомним, на прошлой неделе ОДКБ начала подготовку к масштабным совместным учениям «Боевое братство-2018», проведение которых запланировано в октябре. На первом этапе военные провели стратегическую командно-штабную тренировку, где отрабатывались различные учебные сценарии по урегулированию ситуации в Центральной Азии.
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