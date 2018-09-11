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В Индии число жертв при падении автобуса в ущелье выросло до 50 человек
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В Индии число жертв при падении автобуса в ущелье выросло до 50 человек 

РИА Новости + ещё 11 47 минут назад
Фото: Аргументы Недели
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. Число погибших в результате падения в ущелье автобуса с паломниками в штате Телингана на юге Индии возросло до 50 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах штата.
"К настоящему времени нам известно о 50 погибших, среди них есть дети. Число пострадавших составляет около 20 человек, в том числе тяжело раненые. Все они доставлены в больницы", — сказал представитель полиции.
"Это одно из самых крупных ДТП не только в Телингане, но и в Индии за последние несколько лет", — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 40 погибших и 20 пострадавших.
Инцидент произошел во вторник утром в округе Джагтьял. Автобус, в котором, по подтверждённым данным, находились порядка 70 человек, в том числе паломники и члены их семей, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Полиция придерживается мнения, что наиболее вероятной причиной аварии стал отказ тормозов. Перевернувшись несколько раз, автомобиль рухнул в пропасть вместе с находившимися в нем людьми.
К настоящему времени спасательные работы на месте аварии завершены, подтвердили в полиции. Власти ведут расследование случившегося.
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