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В Индии автобус с паломниками упал в ущелье
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В Индии автобус с паломниками упал в ущелье 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ProComp.info
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — РИА Новости. По меньшей мере 32 человека погибли в результате падения в ущелье автобуса с паломниками в штате Телингана на юге Индии, пишет газета Times of India со ссылкой на местные власти.
По данным издания, инцидент произошел во вторник утром в округе Джагтьял. Отмечается, что автобус, в котором находились 62 человека, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Предполагается, что водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, после чего автобус перевернулся четыре раза и рухнул в пропасть.
В настоящее время на месте аварии ведутся спасательные работы, судьба порядка 30 человек пока остается неизвестна.
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