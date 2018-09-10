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Штат Керала на юге Индии в состоянии повышенной готовности из-за наводнения в котором погибли 34 человека
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Штат Керала на юге Индии в состоянии повышенной готовности из-за наводнения в котором погибли 34 человека 

ProComp.info 41 минуту назад
11 августа — Прокомпинфо. Более половины из 14 районов в штате Керала на юге Индии были приведены в состояние повышенной готовности, заявили чиновники, так как число погибших от одного из самых сильных наводнений в Южном штате достигло 34 человек.
Проливные дожди и оползни во время сезона муссонов в июне-сентябре в Индии, опустошили сельскохозяйственные угодья и вызвали массовые усилия по эвакуации в штате Керала.
По данным управлении по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала в столице штата, пострадали урожаи на 1,031 гектара, и 31 000 человек были вынуждены укрыться в спасательных лагерях.
Один из высокопоставленных должностных лиц заявил, что восемь округов находятся в состоянии повышенной готовности.
Другой правительственный чиновник ранее сообщил, что урожай стоимостью,65 миллиона на 26,824 гектарах был уничтожен дождями с момента их начала 29 мая.
Ожидается, что федеральный министр внутренних дел Раджнатх Сингх отправится в штат в воскресенье, чтобы подвести итоги операций по оказанию помощи и спасению.
Государственные органы штата Керала предприняли беспрецедентный шаг по открытию ворот из 25 водохранилищ для предотвращения возможных катастроф.
Государство, в котором насчитывается 44 реки, стало свидетелем худших наводнений в 1924 году после проливных дождей.
Синоптики прогнозируют проливные дожди до 15 августа.
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