Штат Керала на юге Индии в состоянии повышенной готовности из-за наводнения в котором погибли 34 человека

11 августа — Прокомпинфо. Более половины из 14 районов в штате Керала на юге Индии были приведены в состояние повышенной готовности, заявили чиновники, так как число погибших от одного из самых сильных наводнений в Южном штате достигло 34 человек.

Проливные дожди и оползни во время сезона муссонов в июне-сентябре в Индии, опустошили сельскохозяйственные угодья и вызвали массовые усилия по эвакуации в штате Керала.

По данным управлении по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала в столице штата, пострадали урожаи на 1,031 гектара, и 31 000 человек были вынуждены укрыться в спасательных лагерях.

Один из высокопоставленных должностных лиц заявил, что восемь округов находятся в состоянии повышенной готовности.

Другой правительственный чиновник ранее сообщил, что урожай стоимостью,65 миллиона на 26,824 гектарах был уничтожен дождями с момента их начала 29 мая.

Ожидается, что федеральный министр внутренних дел Раджнатх Сингх отправится в штат в воскресенье, чтобы подвести итоги операций по оказанию помощи и спасению.

Государственные органы штата Керала предприняли беспрецедентный шаг по открытию ворот из 25 водохранилищ для предотвращения возможных катастроф.

Государство, в котором насчитывается 44 реки, стало свидетелем худших наводнений в 1924 году после проливных дождей.

Синоптики прогнозируют проливные дожди до 15 августа.