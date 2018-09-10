В Уфе самолет Ту-204 с 202 пассажирами на борту совершил аварийную посадку

22 августа. PROCOMP.INFO — Пассажир рейса «Ред Вингс» из Уфы Сочи поделился леденящими душу снимками возгорания левого двигателя Ту-204. Самолет с 202 людьми на борту, был вынужден совершить аварийную посадку сразу после взлета, из-за возгорания двигателя.

К счастью, примерно через 16 минут после взлета лайнеру удалось благополучно приземлиться в Уфе, где аварийные бригады вывели из самолета всех 202 пассажиров.

Никто не пострадал во время инцидента, подтвердили в аэропорту. Сейчас пассажиры получают помощь психологов, пока техники проверяют самолет. Аэропорт Уфы остается открытым.