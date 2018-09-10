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В Уфе самолет Ту-204 с 202 пассажирами на борту совершил аварийную посадку
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В Уфе самолет Ту-204 с 202 пассажирами на борту совершил аварийную посадку 

ProComp.info 42 минуты назад
22 августа. PROCOMP.INFO — Пассажир рейса «Ред Вингс» из Уфы в Сочи поделился леденящими душу снимками возгорания левого двигателя Ту-204. Самолет с 202 людьми на борту, был вынужден совершить аварийную посадку сразу после взлета, из-за возгорания двигателя.
К счастью, примерно через 16 минут после взлета лайнеру удалось благополучно приземлиться в Уфе, где аварийные бригады вывели из самолета всех 202 пассажиров.
Никто не пострадал во время инцидента, подтвердили в аэропорту. Сейчас пассажиры получают помощь психологов, пока техники проверяют самолет. Аэропорт Уфы остается открытым.
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