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Землетрясение манитудой 5,4 балла обрушилось на дальневосточное побережье России вблизи Курильских островов
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Землетрясение манитудой 5,4 балла обрушилось на дальневосточное побережье России вблизи Курильских островов 

ProComp.info 42 минуты назад
26 августа. PROCOMP.INFO — На юго-востоке Дальневосточных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение силой 5,4 по шкале Рихтера, сообщил местный центр ГС РАН.
«Землетрясение магнитудой 5,4 баллов было зарегистрировано на острове Итуруп в 16:57 по местному времени», — сказал специалист сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По словам Семеновой, эпицентр землетрясения находился на 185 километрах к юго-востоку от острова Итуруп на глубине почти 30 километров.
Информация о жертвах и повреждениях, вызванных землетрясением, не поступало.
Курильские острова расположены в сейсмически активной зоне, известной как Кольцо Огня, на которое регулярно воздействуют мощные землетрясения.
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