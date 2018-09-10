Землетрясение манитудой 5,4 балла обрушилось на дальневосточное побережье России вблизи Курильских островов 

26 августа. PROCOMP.INFO — На юго-востоке Дальневосточных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение силой 5,4 по шкале Рихтера, сообщил местный центр ГС РАН.
«Землетрясение магнитудой 5,4 баллов было зарегистрировано на острове Итуруп в 16:57 по местному времени», — сказал специалист сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По словам Семеновой, эпицентр землетрясения находился на 185 километрах к юго-востоку от острова Итуруп на глубине почти 30 километров.
Информация о жертвах и повреждениях, вызванных землетрясением, не поступало.
Курильские острова расположены в сейсмически активной зоне, известной как Кольцо Огня, на которое регулярно воздействуют мощные землетрясения.