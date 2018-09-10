15 августа. PROCOMP.INFO — Обрушение моста Моранди в итальянском портовом городе Генуя, произошло из-за человеческой ошибки, о роковой случайности не может быть и речи, заявили в прокуратуре Италии.
Число погибших в результате трагедии возросло до 39 человек. Ранее сообщалось о 35 погибших. На месте трагедии до сих пор продолжают работать спасатели. По данным властей, под завалами могут по-прежнему оставаться люди.
Тем временем в министерстве транспорта призвали уйти в отставку главу компании, который отвечал за ремонт аварийного моста. А итальянский инженер-конструктор сообщил неутешительные новости: еще 2 моста за авторством архитектора Моранди сейчас находятся под угрозой разрушения из-за ошибок в конструкции.