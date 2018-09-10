Обрушение моста Моранди в итальянском портовом городе Генуя произошло из-за человеческой ошибки

15 августа. PROCOMP.INFO — Обрушение моста Моранди в итальянском портовом городе Генуя , произошло из-за человеческой ошибки, о роковой случайности не может быть и речи, заявили в прокуратуре Италии

Число погибших в результате трагедии возросло до 39 человек. Ранее сообщалось о 35 погибших. На месте трагедии до сих пор продолжают работать спасатели. По данным властей, под завалами могут по-прежнему оставаться люди.