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В Подмосковье горит семиэтажный жилой дом
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В Подмосковье горит семиэтажный жилой дом 

ProComp.info 43 минуты назад
26 августа. PROCOMP.INFO — В Подмосковье бушует сильный пожар. Сильный пожар охватил семиэтажный жилой дом по адресу Ленинская 4. Пожар возник в 6:30 утра по Москве, по прошествии двух часов пожар охватил уже большую площадь. В данный момент пожар все ещё не потушен.
В момент пожара в многоэтажном жилом доме находились люди, пожарная бригада эвакуировала из дома 10 человек, а остальные выбрались самостоятельно. Участие вертолета в ликвидации пожара показывает масштабность происшествия. В тушении принимает участие 122 пожарных и 33 единицы техники.
Для жителей горящего дома сделан пункт временного размещения. К счастью, пострадавших среди жильцов нет.
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