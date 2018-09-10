Произошел взрыв на алюминиевом заводе в китайской провинции Цзянсу, есть погибшие

28 августа. PROCOMP.INFO — Пять человек погибли от взрыва на алюминиевом заводе в провинции Цзянсу в восточном Китае, сообщают в штате China News, ссылаясь на местные власти.

Согласно сообщению, взрыв произошел примерно в 2 часа ночи (18:00 GMT) в городе Цзяньминь на заводе, принадлежащем компании под названием Yize Aluminium. Два человека погибли на месте происшествия, еще трое — в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва до сих пор расследуется, говорится в сообщении.