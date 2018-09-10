Ещё
Сотни людей совершили восхождение на «Авачинский» вулкан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних

Сотни людей совершили восхождение на «Авачинский» вулкан 

ProComp.info 41 минуту назад
19 августа — Прокомпинфо. Сотни любителей активного туризма покорили Авачинский вулкан на камчатке. Массовое восхождение приурочено ко дню вулкана, параллельно с любителями на гору поднимались профессионалы в рамках этапа России по Скайраннингу. Коррективу в праздничную программу внесла непогода, склоны на некоторых участках покрылись льдом.
С утра погода постепенно ухудшается, временами туман полностью скрывает вулкан, впрочем, это никого не останавливает. «Я уже делал на прошлой неделе траверс Авачинского вулкана, было и солнце, была и плохая погода и даже хуже, но справимся, не первый раз в горах», сказал турист не раз покоривший вулкан.
И все же из-засоображений безопасности трассу решено сократить, высота вулкана 2741 метр. Организаторы оставили участникам всего 2000 метров и закрыли маршрут на самый верх, так как купол Авачинского вулкана полностью обледенел.
В авангарде три десятка профессионалов и спортсменов любителей, для них это не восхождение, а забег. Сильный ветер до 20 метров в секунду, похоже, что Авачинский вулкан в день восхождения не гостеприимно встречает спортсменов, тем не менее восхождение состоялось.
Кроме спортсменов отметить день вулканов на склонах Авачинского решили отметить более 700 человек, в течение нескольких часов после официального старта по одиночке и группами покорять высоту уходили все новые и новые участники. Вулканический шлак, песок, тающие ледники встречались на пути восхождения.
Спортсмены преодолевают дистанцию в 3-4 раза быстрее, сегодня первой из женщин на финиш пришла Екатерина Осечкина. Она хорошо знает склоны Авачинского вулкана, спортсменку тренирует мама, которая сегодня пришла второй в след за дочерью. Остальные участники массового восхождения возвращались к подножию вулкана почти в течении всего дня. Из-за непогоды другие мероприятия решено перенести на неделю, праздник продолжится на заснеженных склонах вулкана Казельский.
ProComp.info: последние новости
В Центральном банке России произошел пожар В Подмосковье горит семиэтажный жилой дом Частный самолет связанный с расследованием 1MDB находится в аэропорту Сингапура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Водная блокада Крыма140
Украина перехватила данные военных спутников РФ1081
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»50
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»9
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины289
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
07:43
Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге»
Политика
00:25
Пока вы спали: Водная блокада Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение