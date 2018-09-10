Сотни людей совершили восхождение на «Авачинский» вулкан

19 августа — Прокомпинфо. Сотни любителей активного туризма покорили Авачинский вулкан на камчатке. Массовое восхождение приурочено ко дню вулкана, параллельно с любителями на гору поднимались профессионалы в рамках этапа России по Скайраннингу. Коррективу в праздничную программу внесла непогода, склоны на некоторых участках покрылись льдом.

С утра погода постепенно ухудшается, временами туман полностью скрывает вулкан, впрочем, это никого не останавливает. «Я уже делал на прошлой неделе траверс Авачинского вулкана, было и солнце, была и плохая погода и даже хуже, но справимся, не первый раз в горах», сказал турист не раз покоривший вулкан.

И все же из-засоображений безопасности трассу решено сократить, высота вулкана 2741 метр. Организаторы оставили участникам всего 2000 метров и закрыли маршрут на самый верх, так как купол Авачинского вулкана полностью обледенел.

В авангарде три десятка профессионалов и спортсменов любителей, для них это не восхождение, а забег. Сильный ветер до 20 метров в секунду, похоже, что Авачинский вулкан в день восхождения не гостеприимно встречает спортсменов, тем не менее восхождение состоялось.

Кроме спортсменов отметить день вулканов на склонах Авачинского решили отметить более 700 человек, в течение нескольких часов после официального старта по одиночке и группами покорять высоту уходили все новые и новые участники. Вулканический шлак, песок, тающие ледники встречались на пути восхождения.

Спортсмены преодолевают дистанцию в 3-4 раза быстрее, сегодня первой из женщин на финиш пришла Екатерина Осечкина. Она хорошо знает склоны Авачинского вулкана, спортсменку тренирует мама, которая сегодня пришла второй в след за дочерью. Остальные участники массового восхождения возвращались к подножию вулкана почти в течении всего дня. Из-за непогоды другие мероприятия решено перенести на неделю, праздник продолжится на заснеженных склонах вулкана Казельский.