Число погибших от наводнений на юге Индии достигло 445 человек

26 августа. PROCOMP.INFO — Число погибших от разрушительных наводнений в Южном индийском штате Керала выросло до 445 человек. Около миллиона человек по-прежнему находятся во временных лагерях помощи, а 15 человек числятся пропавшими без вести.

Правительство проводит операцию по очистке домов и общественных мест, заполненных грязью и песком.

Главный министр штата Керала Пинараи Виджаян в своем твите сказал, что более 130 000 пострадавших от наводнения домов — или почти треть пострадавших домов — были очищены.

Власти также находятся в процессе восстановления электроснабжения.

Людям, возвращающимся в свои дома, было сказано оставаться бдительными, поскольку отступающие воды оставляют после себя избыток змей. По данным местных СМИ, государственные органы и эксперты по дикой природе сформировали команды, чтобы прийти на помощь тем, кто нашел змей в своем доме.

68-летний мужчина покончил жизнь самоубийством в среду, увидев состояние своего дома в Котеде в районе Эрнакулам. В начале недели 19-летний мальчик покончил с собой, потому что его школьные сертификаты были уничтожены наводнениями, сообщила полиция.

Правительство заявило, что более 10 000 километров дорог были разрушены или повреждены, а также 50 000 домов были уничтожены.