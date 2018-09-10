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Число погибших от наводнений на юге Индии достигло 445 человек
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Число погибших от наводнений на юге Индии достигло 445 человек 

ProComp.info + ещё 1 43 минуты назад
Фото: ProComp.info
26 августа. PROCOMP.INFO — Число погибших от разрушительных наводнений в Южном индийском штате Керала выросло до 445 человек. Около миллиона человек по-прежнему находятся во временных лагерях помощи, а 15 человек числятся пропавшими без вести.
Правительство проводит операцию по очистке домов и общественных мест, заполненных грязью и песком.
Главный министр штата Керала Пинараи Виджаян в своем твите сказал, что более 130 000 пострадавших от наводнения домов — или почти треть пострадавших домов — были очищены.
Власти также находятся в процессе восстановления электроснабжения.
Людям, возвращающимся в свои дома, было сказано оставаться бдительными, поскольку отступающие воды оставляют после себя избыток змей. По данным местных СМИ, государственные органы и эксперты по дикой природе сформировали команды, чтобы прийти на помощь тем, кто нашел змей в своем доме.
68-летний мужчина покончил жизнь самоубийством в среду, увидев состояние своего дома в Котеде в районе Эрнакулам. В начале недели 19-летний мальчик покончил с собой, потому что его школьные сертификаты были уничтожены наводнениями, сообщила полиция.
Правительство заявило, что более 10 000 километров дорог были разрушены или повреждены, а также 50 000 домов были уничтожены.
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