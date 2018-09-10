В Магаданской области спасли туристов из Петербурга, которые остались без лодки во время сплава по горной реке

15 августа. PROCOMP.INFO — В Магаданской области спасли туристов, попавших в беду, во время сплава по горной реке. Сегодня их забрал вертолет МЧС , эвакуировать людей можно было только по воздуху.

До ближайшего населенного пункта 200 км, вокруг гористая местность и реки, в которых из-за дождей поднялся уровень воды.

Дожди не позволили вылететь за туристами раньше, пришлось ждать улучшения погоды.

Напомню, о том, что людям нужна помощь стало известно еще в понедельник. У жителей Петербурга течением унесло лодку с продуктами и медикаментами, а туристы закрепились на берегу с палатками, через спутниковый телефон они вызвали спасателей.