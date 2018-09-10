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В Магаданской области спасли туристов из Петербурга, которые остались без лодки во время сплава по горной реке
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В Магаданской области спасли туристов из Петербурга, которые остались без лодки во время сплава по горной реке 

ProComp.info + ещё 1 41 минуту назад
15 августа. PROCOMP.INFO — В Магаданской области спасли туристов, попавших в беду, во время сплава по горной реке. Сегодня их забрал вертолет МЧС, эвакуировать людей можно было только по воздуху.
До ближайшего населенного пункта 200 км, вокруг гористая местность и реки, в которых из-за дождей поднялся уровень воды.
Дожди не позволили вылететь за туристами раньше, пришлось ждать улучшения погоды.
Напомню, о том, что людям нужна помощь стало известно еще в понедельник. У жителей Петербурга течением унесло лодку с продуктами и медикаментами, а туристы закрепились на берегу с палатками, через спутниковый телефон они вызвали спасателей.
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