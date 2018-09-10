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В Центральном банке России произошел пожар
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В Центральном банке России произошел пожар 

ProComp.info 42 минуты назад
25 августа. PROCOMP.INFO — В Центробанке России произошло возгорание на четвертом этаже, сообщили в столичном отделении МЧС.
В отделение МЧС поступил звонок о возгорании в здании ЦБ по улице Неглинная дом 12. Строение является трёх и шестиэтажное. Пожар возник на четвертом этаже.
На месте тушения пожара присутствовало 26 машин и 92 человека. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. Благодаря усилиям МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.
Во время пожара пострадавших нет. Горела мебель и компьютерная техника.
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