В Центральном банке России произошел пожар

25 августа. PROCOMP.INFO — В Центробанке России произошло возгорание на четвертом этаже, сообщили в столичном отделении МЧС

В отделение МЧС поступил звонок о возгорании в здании ЦБ по улице Неглинная дом 12. Строение является трёх и шестиэтажное. Пожар возник на четвертом этаже.

На месте тушения пожара присутствовало 26 машин и 92 человека. В ведомстве сообщили, что возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. Благодаря усилиям МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.

Во время пожара пострадавших нет. Горела мебель и компьютерная техника.