В Баварии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

1 сентября. PROCOMP.INFO — Около 400 пожарных принимали участие при тушении пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии, в то время как местных жителей попросили оставить двери и окна закрытыми, чтобы избежать сильного дыма.

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Фобург-ан-дер-Донау в Баварии, на юго-востоке Германии , 8 человек получили ранения различной тяжести.

Сильный взрыв произошел примерно в 5:30 утра по местному времени, разбудив жителей. Местные жители, проживающие в нескольких километрах от места взрыва, могли видеть густые клубы дыма, исходящие от горящего завода.

Жителям, проживающим в пределах 20 км от места пожара, было предложено держать окна и двери закрытыми из-за сильного задымления.

Около 1800 человек были эвакуированы. Через три часа после того, как дымовые облака частично рассеялись, людям было разрешено вернуться в свои дома, сообщил пресс-секретарь местной полиции.

На заводе работало 700 человек, производились различные виды топлива: бензин, керосин, сжиженная нефть. Причина взрыва остается неясной.