Электрические самолеты становятся все ближе

Первый в мире гибридный электросамолет поднимется в небо уже в 2022 году. Его создают инженеры стартапа Zunum Aero при поддержке Boeing

Специалисты Zunum Aero представили свое детище только в октябре прошлого года. 12-местная машина сможет развивать скорость до 550 км/ч и покрывать 1200 километров. Новый самолет будет намного тише и экологичнее обычных.

Гибридные самолеты оснащаются традиционными реактивными двигателями с дополнительными двумя электромоторами. Такая конструкция позволяет значительно снизить потребление топлива.

Самолеты готовятся для частного американского авиаперевозчика JetSuite. Всего планируется поставка 100 экземпляров. Смогут ли инженеры Zunum Aero в будущем создать полностью электрический самолет, пока не известно.