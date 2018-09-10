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Электрические самолеты становятся все ближе
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Электрические самолеты становятся все ближе 

Trendymen 54 минуты назад
Фото: Trendymen
Первый в мире гибридный электросамолет поднимется в небо уже в 2022 году. Его создают инженеры стартапа Zunum Aero при поддержке Boeing.
Специалисты Zunum Aero представили свое детище только в октябре прошлого года. 12-местная машина сможет развивать скорость до 550 км/ч и покрывать 1200 километров. Новый самолет будет намного тише и экологичнее обычных.
Гибридные самолеты оснащаются традиционными реактивными двигателями с дополнительными двумя электромоторами. Такая конструкция позволяет значительно снизить потребление топлива.
Самолеты готовятся для частного американского авиаперевозчика JetSuite. Всего планируется поставка 100 экземпляров. Смогут ли инженеры Zunum Aero в будущем создать полностью электрический самолет, пока не известно.
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