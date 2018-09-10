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В Кировской области в жилом доме сгорели четыре человека
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В Кировской области в жилом доме сгорели четыре человека 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В СК по Кировской области проинформировали о пожаре в жилом доме, который унес жизни четырех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что возгорание произошло вечером 8 сентября в деревянном жилом доме, расположенном в деревне Большое Безруково.
"В результате происшествия в огне погибли четыре человека: 64-летняя хозяйка дома, ее два сына 38-ми и 35-ти лет и 40-летний племянник", — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что накануне погибшие употребляли алкогольные напитки. Пожар мог произойти из-за того, они курили будучи нетрезвыми. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в районе Кузьминки в Москве вспыхнули жировые отложения в вентиляции кафе.
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