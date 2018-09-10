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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток 

АиФ-Владивосток + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В рамках Восточного экономического форума в приморскую столицу прибыл премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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